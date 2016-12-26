Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu. Sarı Lacivertli yönetim uzun süredir peşinde olduğu Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Diego'nun takımdan ayrılmasının ardından istediği gibi bir 10 numara bulamamış ve sezon içerisinde de bunun zorluklarını sık sık yaşamıştı.

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bip Spor'un haberine göre; 10 numara bölgesine takviye yapmayı planyan yönetim, Hatem Ben Arfa için PSG'yi ikna etti. Yıldız futbolcu artık Sarı Lacivertli formayı giymeye çok yakın.

Yaşanan gelişmeler şöyle; Fransız devinin 40 milyon Euro'ya Draxler'i almasının ardından Fenerbahçe yönetimi, Ben Arfa için kolları sıvadı. Bu transfer için Katar emirini devreye sokan yönetim, PSG'den Ben Afa'yı istedi. Fransız devi, Ben Arfa'yı 6 ay için kiralamayı kabul etti. 29 yaşındaki oyuncu da İstanbul'a gelmek için hazır bekliyor.