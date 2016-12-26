BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.
Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.
Kapı gibi stoper geliyor!

Kapı gibi stoper geliyor!

Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.
Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
"10 sene orta saha aratmaz"

"10 sene orta saha aratmaz"

İrfan Can Kahveci’yi Türk futboluna kazandıran teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yanı sıra eski hocaları İbrahim Üzülmez, İrfan Buz da İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer iddialarını yorumladı.
"İstemezsek almayız"

"İstemezsek almayız"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi.
Mas'ta mutlu son!

Mas'ta mutlu son!

Teknik direktör Ersun Yanal’ın sol bek için düşündüğü Arjantinli’nin devre arası kampında takıma katılacağı öğrenildi.
G.Saray'da De Jong operasyonu!

G.Saray'da De Jong operasyonu!

Geçen sezon 3 yıllık maliyeti 12 milyon Euro’yu bulan De Jong’u almayan Galatasaray Yönetimi, bu sezon işi 5 milyon Euro’ya bitirerek önemli ölçüde kâr etti.

Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu. Sarı Lacivertli yönetim uzun süredir peşinde olduğu Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe, Diego'nun takımdan ayrılmasının ardından istediği gibi bir 10 numara bulamamış ve sezon içerisinde de bunun zorluklarını sık sık yaşamıştı.

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bip Spor'un haberine göre; 10 numara bölgesine takviye yapmayı planyan yönetim, Hatem Ben Arfa için PSG'yi ikna etti. Yıldız futbolcu artık Sarı Lacivertli formayı giymeye çok yakın.

Yaşanan gelişmeler şöyle; Fransız devinin 40 milyon Euro'ya Draxler'i almasının ardından Fenerbahçe yönetimi, Ben Arfa için kolları sıvadı. Bu transfer için Katar emirini devreye sokan yönetim, PSG'den Ben Afa'yı istedi. Fransız devi, Ben Arfa'yı 6 ay için kiralamayı kabul etti. 29 yaşındaki oyuncu da İstanbul'a gelmek için hazır bekliyor.

Advocaat'tan Ben Arfa açıklaması:

Advocaat'tan Ben Arfa açıklaması: "Bir de Man.City'nin sağ beki..."

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Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Anlaşma sağlandı!

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