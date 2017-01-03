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"Eto'o ile uğraşacak değiliz, gidecekse gitsin"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarla anılan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto’o’nun durumunun bir an önce belli olması gerektiğini söyledi.

Etoo ile uğraşacak değiliz, gidecekse gitsin

Rıza Çalımbay, takımının kamp yaptığı Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’nde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam, Eto’o konusundaki kararın kendisi ile fazla ilgili olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

Eto’o transfer olacaksa bir an önce gitmeli. Çünkü ara çok kısa. Gidecek mi kalacak mı, onunla uğraşacak durumda değiliz. Gidecekse gidecek, kalacaksa kalacak. Bana göre her şey Eto’o’ya bağlı. Eto’o gitmek istiyorsa, yönetim de ’okey’ veriyorsa, yapacak bir şeyimiz yok. Bu kararı bir an önce yönetim ve Eto’o’nun vermesi gerekiyor. Bir oyuncu gitmek istiyorsa ve zorla tutarsak olmaz. Kafa olarak tamamen burada olması gerekiyor.

Eto’o ile yaptıkları konuşmalarda, Kamerunlu futbolcunun gitme talebi olmadığını da hatırlatan Çalımbay, "Takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberleri ben de gazetelerden okuyorum. Belki futbol hayatını çok iyi bir yerde tamamlamak istiyordur, bunlar olabilir. Ancak devam eden bir mukavelesi var." ifadelerini kullandı.

"Kerim Frei’i istedik”

Rıza Çalımbay, Beşiktaş’tan Kerim Frei’ı istediklerini doğrulayarak, "Eto’o olayı olmadan önce Kerim Frei’ı istedik. ’Eto’o’yu alın, Kerim’i verin’ demedik. Kulübüne de Kerim’e de teklif yaptık. Artık Kerim’in kendi bileceği iş." dedi. Çalımbay, ara transfer döneminde, giden futbolcuların yerine takıma 4 ya da 5 oyuncu katmak istediklerini açıkladı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, Galatasaray’dan Salih Dursun transferinin artık bitme aşamasında olduğunu belirterek, "Salih Dursun ile uzun zamandır ilgileniyorduk. Onu, Kasımpaşa’ya da almak istemiştim ama olmamıştı. Tahminime göre bugün yarın Salih Dursun transferi netleşir." diye konuştu.

Rıza Çalımbay, transfer listelerinde Monaco’dan Adama Traore ve Kayserispor’dan ayrılan Nakoulma’nın da bulunduğunu söyledi. Nakoulma’nın Afrika Kupası’nda yer alacağını vurgulayan Çalımbay, "Nakoulma’yı, Türkiye’ye biz getirdik. Ancak aldığımız takdirde kritik 4 maçımızda forma giyemeyecek. Listemizde var ama şu an için net bir şey yok. Bu takım benim yaptığım bir takım değil, bu takıma takviyeler yapılması gerekiyor ama fazla oyuncu alma şansımız yok. Devre arası oyuncu almak çok büyük bir risk. Oynayan bir oyuncuyu kolay kolay vermezler, büyük paralar isterler. Bunun için dikkatli olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, hedeflerini, bu sezon ligi ilk 10’un içinde bitirmek, seneye ise üst sıralara oynayan bir takım kurmak olarak açıkladı.

"Başakşehir belki ilk yarının da üzerine koyabilir"

Rıza Çalımbay, Süper Lig’de hangi takımın şampiyon alacağını söylemek için çok erken olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

En büyük avantaj Başakşehir’de. Çok iyi bir istikrar yakaladılar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise istedikleri havayı yakalayamadı. Kimin şampiyon olacağı henüz belli olmaz. Yapılacak takviyeler ve başlangıçlar çok önemli. Konuşmak için çok erken. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ilk yarıda oldukları gibi olmayacaklar. Özellikle Fenerbahçe, son dönemde iyi bir grafik çizdi ama yine de yeterli olmayabilir. Kimin şampiyon olacağı hiç belli olmaz.

Medipol Başakşehir’in, UEFA Avrupa Ligi’nden elenmesinin, ligdeki durumları adına iyi olduğunu iddia eden Çalımbay, "Başakşehir, geçen sene Kasımpaşa’da yapmak istediğimi yaptı. Çok iyi bir kadromuz vardı, o kadroyu bozmadan 3-4 takviye ile yolumuza devam edecektik. Aynısını Başakşehir yaptı. Başakşehir’in şansı, Avrupa kupalarından erken elenmesiydi. Gruplara kalsaydı, bu başarıyı yakalama şansı çok azdı. Kimse ’düşecek düşecek’ diye beklemesin. Başakşehir belki ilk yarının da üzerine koyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Eren bu değil"

Rıza Çalımbay, eski oyuncusu Eren Derdiyok’un, Galatasaray’da şu ana kadar gerçek performansını yansıtamadığını vurgulayarak, "Eren Derdiyok bu değil. Eren, ilk haftalarda oynayan futbolcu. Sonraki Eren değil. Eren belki istedikleri pozisyonda top alamıyor veya istediği şeyler olmuyor. Eren’de bir forvette bulunması gereken her şey var." şeklinde görüş belirtti. Çalımbay, Süper Lig’de ilk yarının öne çıkan isimleri olarak ise Medipol Başakşehir’den Mehmet Batdal, Fenerbahçe’den Moussa Sow ve Beşiktaş’tan Cenk Tosun’u gösterdi.

Çalımbay:

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