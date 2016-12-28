Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.
BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.
Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.
Kapı gibi stoper geliyor!

Kapı gibi stoper geliyor!

Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.
Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
"10 sene orta saha aratmaz"

"10 sene orta saha aratmaz"

İrfan Can Kahveci’yi Türk futboluna kazandıran teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yanı sıra eski hocaları İbrahim Üzülmez, İrfan Buz da İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer iddialarını yorumladı.
"İstemezsek almayız"

"İstemezsek almayız"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi.

Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli olmak üzere

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

Ertuğrul Sağlamın yeni takımı belli olmak üzere

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adam Sağlam ile İstanbul’da bir araya geldiklerini söyledi.

Görüşmenin çok olumlu geçtiğini dile getiren Yıldız, Sağlam ile büyük oranda anlaştıklarını belirtti.

Sağlam ile 2-3 gün içerisinde bir kez daha görüşeceklerini vurgulayan Yıldız, anlaşmanın o zaman netlik kazanacağını kaydetti.

Sağlam, 2005-2007 yılları arasında da Kayserispor’da görev yapmıştı.

Süper Lig'de bir istifa daha!

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Ömer, Kartal'ı liderliğe taşıdı!

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Umut Bulut: "Galatasaray'a gol atmak istiyorum"


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Ertuğrul Sağlamın yeni takımı belli olmak üzere

Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli olmak üzere

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.
Süper Ligde bir istifa daha!

Süper Lig'de bir istifa daha!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Hakan Kutlu istifa etti.
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sayısız fırsattan yararlanamadığı mücadelede Kayserispor'u Ömer Şişmanoğlu'nun golü ile 1-0 mağlup etti.
Umut Bulut: Galatasaraya gol atmak istiyorum

Umut Bulut: "Galatasaray'a gol atmak istiyorum"

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Kayserispor'dan Galatasaray'a gözdağı

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Umut Bulut resmen açıklandı!

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