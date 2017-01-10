Ersan Gülüm: "Dönmek istiyorum. Beşiktaş..."

Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş'tan Çin'in Hebei China Fortune takımına transfer olan Ersan Adem Gülüm, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’tan Çin ekiplerinden Hebei China Fortune’ye transfer olan Ersan Adem Gülüm, siyah beyazlılar ile adının yeniden anılması üzerine açıklamalarda bulundu.

İşte Ersan Gülüm’ün açıklamaları:

"Beşiktaş'tan teklif gelmedi"

Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiren Ersan Adem Gülüm; “Eşim, Çin’e uyum sağlayamadı. Bu nedenle ailemi de düşünmek zorundayım. Türkiye’ye dönmek istiyorum. Ama Beşiktaş’tan şu ana kadar kulübüme herhangi bir teklif gelmedi. Söyleyeceklerim bu kadar” İfadelerini kullandı.