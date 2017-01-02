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BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

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Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.
Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

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Kapı gibi stoper geliyor!

Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.

Egemen Korkmaz geri dönüyor!

Transfere Gençlerbirliği’nin başarılı 10 numarası İrfan Can Kahveci’yi alarak hızlı bir giriş yapan Lider Başakşehir, Egemen Korkmaz’ı da gündemine alarak savunmayı güçlendireceğinin sinyallerini vermişti.

Egemen Korkmaz geri dönüyor!

Transfere Gençlerbirliği’nin başarılı 10 numarası İrfan Can Kahveci’yi alarak hızlı bir giriş yapan Lider Başakşehir, Egemen Korkmaz’ı da gündemine alarak savunmayı güçlendireceğinin sinyallerini vermişti.

Turuncu-Lacivertliler, bu transferde de mutlu sona hayli yakın. 1.5 yıldır İsviçre’nin FC Vil takımında forma giyen tecrübeli stoperin sözleşmesi devam ediyordu, Başakşehir de bu yüzden transferi bitirmekte zorlanıyordu.

Edinilen bilgiye göre Egemen bugün yapacağı görüşmede kulübüyle yollarını resmen ayıracak ve birkaç güne kadar İstanbul’a gelip imzayı attıktan sonra Başakşehir’in Antalya kampına katılacak.

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Egemen Korkmaz geri dönüyor!

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