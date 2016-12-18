Dilmen: Riekerinkin onu örnek alması lazım

2-2 sonuçlanan Osmanlıspor - Galatasaray maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Sarı Kırmızılıların çok fazla pozisyon verdiğini, bu yüzden de Mancini'nin antrenman sistemine dönülmesi gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Osmanlıspor - Galatasaray maçı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Buzlu bir zeminde oynanmasına rağmen oldukça keyifli geçen 90 dakikayı, Türk futbolunun önemli yorumcularından Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

Dilmen'in Osmanlıspor - Galatasaray maçı yorumları şu şekilde:

"Bruma ve Sneijder bu sahanın futbolcusu değiller"

"Dün Beşiktaş kaybedince, bir sürü olumsuzluklara rağmen Galatasaray oldukça istekliydi. Nedir, bu olumsuzluklar? Bir kere buzlu zemin. Ben de oynadım bu zeminde biliyorum zordur. Tabi, Osmanlı bu sahaya alışık. Rahat rahat paslaştılar, topu aldılar döndüler. Galatasaray hiç rahat değildi. Topu kontrol edip dönmekte bile zorlandılar. Bu sahanın oyuncusu olmayan Bruma ve Sneijder etkisiz kalınca, oyun Osmanlı'nın lehine gelişti."

"Galatasaray'ın iki gol atması enteresan"

"Galatasaray adına bugün tek olumlu şey sonuç. Kritik dakikalarda kritik goller attılar. Galatasaray'ın 2 gol atması enteresan. Oyunu yıkamıyorlar. Futbolda ne kadar eksiler varsa, hepsini yaptılar. Bu 1 puan çok güzel. Riekerink oyunun sonunda mesela 1 puanı cebime koyayım diye savunmaya takviye yaptı ki, bu futbola bakılırsa doğrusunu da yaptı. Bu kadar kötü oyuna, hiçbir şey yapılmamasına rağmen alınan 1 puan çok ama çok anlamlı. Son bölümlerde 5'li defansa geçiş yapmak zorunda kaldılar mesela."

"Riekerink, Mancini'yi örnek almalı"

"Riekerink belki çok maç kazanmıştır ama bence en önemli puanı budur. Altın değerinde bir puan. Muslera, çok iyi bir sezon geçirmesine rağmen, Galatasaray ilk 6'da en çok gol yiyen takımlardan biri. Galatasaray'ın vermediği pozisyon şekli yok. Riekerink, Mancini dönemindeki antrenman programını uygulamalı. Savunma anlamında buna ihtiyaç var."

"Sabri zıplasa, Webo zıplamasa da olur"

"Galatasaray'ın ölüsü 25 tane gol attı bu sene. Muslera vasat bir kaleci olsa Galatasaray'ın yediği gol sayısı 25 olur. Linnes nereden geldi? Norveç'ten geldi bu adam. Doğdu buz üzerinde, yaşadı buz üzerinde. Oynatsana... İki golde de Webo'nun tecrübesi kokuyor. Sabri zıplasa, Webo zıplamasa da olur!"

"Uçuyor dediğimiz Beşiktaş'ın 2 puan gerisindeler"

"Galatasaray, uçuyor kaçıyor dediğimiz Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde. Başakşehir'in daha ciddiye alınacağı zamanlar da delecek. Güçlü kulüp. Abdullah Avcı her gün üzerine koyuyor."

"Bir kulübe Osmanlıspor isminin verilmesine karşıyım"

"Şunu belirtmem lazım ki; tarihimizle gurur duyan birisi olarak Osmanlıspor adının bir futbol kulübüne verilmesine karşıyım. Bu isme karşı küfür de edilebilir. Maçın hakemi Hüseyin Göçek'i ise beğendim. Erman Hoca, ben federasyon başkanlığına aday olunca Serdar Çakır'ın bana yanaştığını yazmış. Serdar Hoca ile temasım olmadı Yasin Öztekin'i de hem beğeniyorum hem seviyorum."