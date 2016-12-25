Dilmen: "Galatasaraylı futbolcular üzülmüştür"

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 5-1 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

Geçen hafta annesini kaybeden ve bu nedenle dünkü programına çıkamayan Rıdvan Dilmen, bugün NTV Spor'daki Yüzde 100 Futbol programında her zamanki yerini aldı. Yayına merhume annesini yad ederek başlayan Dilmen, "Bildiğiniz gibi geçen hafta annemi kaybettim. Şunu söyleyebilirim ki, annneler sürekli özlenecek. İlk gün acısıyla, sonraki gün acıları arasında hiç fark yok. Cenaze Nazilli'deydi. Nazilli halkına, belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca İzmir'den tanıdığım Şehmus Özer'i de kaybetetik. Onun vefatından dolayı da çok üzgünüm. Kendisine buradan tekrar rahmet diliyorum." dedi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı için ise şu yorumları yaptı:

"Sneijder oyunun tamamında kalitesini gösterdi"

"Öncelikle ligin ilk yarısını lider bitiren Başakşehir'i başarılarından dolayı tebrik etmek gerekir. Galatasaray'a gelecek olursak, takımda bugün fark yaratan isimlerin başında Wesley Sneijder geldi. Genelde maç içerisinde bölüm bölüm ortaya çıkmasına alıştığımız Sneijder, bugün oyunun tamamında kalitesini gösterdi. Tabi Alanya takımı da çok çabuk kırıldı ve çözüldü. Muhtemelen içeri 1-1 girebilselerdi, bu kadar çabuk kırılmazlardı."

"Keyifle oynadılar"

"Galatasaray bugün Başakşehir'in puan kaybetmesi ve devrenin son maçı da olmasının verdiği neşeyle çıkıp çok keyifli bir oyun oynadı. Hatta hakem oyuna sadece 2 dakika eklediği için üzülmüş bile olabilirler. Çünkü futbolcu bu kadar neşeyle oynadığı bir maçın bitmesini istemez."

"Riekerink, beklentilerin üstünde"

"Yasin bugün gol atamadı ama çok önemli işler yaptı. Bruma da keza çok etkili oynadı, rahat pozsiyonlara girdi. Özellikle oyunun son 20 dakikası tam onun istediği şekilde ilerledi. Sneijder attığı golde öyle bir final yaptı ki, büyük keyif aldık. Büyük oyuncu. Teknik direktör Riekerink ise bana göre ligdeki genel konumuna bakacak olursak beklentilerin üstünde bir performans sergiledi. diyebiliriz."

"Galatasaray'ı farklı kılan şey.."

"Şampiyonluk yarışı ile ilgili algı yanlış Galatasaray'ın diğer takımlar kadar şansı var. Diğer takımlardan farklı çok çabuk kopuyor ya da kimseye kaptırmıyor. Bu imkanı korudular. 4 haftalık serüven yaşadılar. Riekerink çok eleştirildi. Galatasaray 12 bin seyirciye oynadı normalde ful çekmesi gerekiyor. Bizim Galatasarayımız şampiyon olur diyemiyorlar o yüzden Osmanlıspor maçında kim gidecek maça... Riekerink eleştirilerinde haklılar ama insani olarak değil taktiksel olarak yapılan eleştiriler."

"Hamit, 'Ben de varım' diyor"

"Hamit tecrübeli bir isim... Çok doğru zamanlarda pres yaptı ve bu Sneijder'in işini kolaylaştırdı. Hamit artık ben de varım diyor. Tolga'nın durumunu bilmiyorum ama Galatasaray belki orta sahaya takviye yapabilir. Galatasaray Antalya kampında top rakipteyken ne yapacağını çözsün çok ciddi favori olurlar."

"Çimin altından hakem mi geldi?"

"Başakşehir maçında hakem golü verdi orta sahaya koştu daha sonra gol iptal edildi. Çimin altından başka bir hakem gelip o mu iptal etti? Başakşehir çok değerli iki puan kaybetti. Şampiyonluğa oynayan başka takım için bu hata yapılsa çok sansasyonel olurdu."

"Cavanda elden çıkarılmalı"

Cavanda elden çıkartılırsa yanlış yapmazlar. Oyun şımarığı yani, profesyonelliğinde sorun var. Galatasaray'ın 1.80'lik sağ beke ihtiyacı var. Galatasaray iyi sağ bek almadı. Eboue sonrasında olmadı. Eboue bile profesyonel olarak problemler yaşadı. Gökhan bu konuda çok iyi mesela..."