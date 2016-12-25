Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

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"10 sene orta saha aratmaz"

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Devre arası beklenmedik değişiklik

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Selçuk İnan, devre arasında yerini sürpriz bir şekilde Hamit Altıntop'a bıraktı. Tecrübeli oyuncunun sakatlık yaşadığı için oyundan çıktığı açıklandı.

Devre arası beklenmedik değişiklik

Başakşehir'in puan kaybıyla zirve yarışında iddiasını arttıran Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi evindeki Aytemiz Alanyaspor maçıyla kapatıyor. Sarı Kırmızılılar, çekişmeli geçen ilk yarıyı 2-1 önde kapatırken, teknik direktör Jan Olde Riekerink, devre arasında sürpriz bir oyuncu değişikliğine gitti. Selçuk İnan'ı oyundan alan Hollandalı, yerine Hamit Altınop'u sürdü. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, Selçuk İnan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıktığı ifade edildi.

Tribünler ıslıklamıştı

Karşılaşmanın başında önemli bir fırsattan yararlanamayan Selçuk İnan, Aytemiz Alanyaspor'un 1-1'lik eşitliği sağlayan golü öncesinde topu kaptırdığı için bir süre tirbünlerin protestosuna maruz kalmıştı.

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