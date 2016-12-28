Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.
BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.
Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.
Kapı gibi stoper geliyor!

Kapı gibi stoper geliyor!

Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.
Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
"10 sene orta saha aratmaz"

"10 sene orta saha aratmaz"

İrfan Can Kahveci’yi Türk futboluna kazandıran teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yanı sıra eski hocaları İbrahim Üzülmez, İrfan Buz da İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer iddialarını yorumladı.
"İstemezsek almayız"

"İstemezsek almayız"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi.

Çebi'den Eto'o açıklaması: "Samimi söylüyorum..."

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Boluspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çebiden Etoo açıklaması: Samimi söylüyorum...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın Boluspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın sonrasında siyah beyazlıların ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK TV'ye açıklamalarda bulundu. Çebi şu ifadeleri kullandı:

'Birileri anlaştık der, birileri anlaşmadık der. Transfer cilveli iştir. Quaresma bizim oyuncumuz ve kalmaya devam edecek Eto'o konusu transfer konusudur. Transferi genelde gizli yürütüyoruz, konuşulması doğru değil, Eto'o konusunda benim haberim yok, samimi söylüyorum, haberim yok. Transfer konusunu gizli yürütüyor kulüp.

Dilmen, Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Dilmen, Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Tolgay Arslan CAS'a gidiyor

Tolgay Arslan CAS'a gidiyor

Talisca sürprizi

Talisca sürprizi


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Çebiden Etoo açıklaması: Samimi söylüyorum...

Çebi'den Eto'o açıklaması: "Samimi söylüyorum..."

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Boluspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Dilmen, Beşiktaşın transferine övgüler yağdırdı!

Dilmen, Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
Tolgay Arslan CASa gidiyor

Tolgay Arslan CAS'a gidiyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek için başvurduğu FIFA’dan olumsuz yanıt bekleyen gurbetçi futbolcu Tolgay Arslan, milli forma mücadelesini Spor Tahkim Mahkemesi’ne taşıyacak.
Talisca sürprizi

Talisca sürprizi

Sakatlıktan kurtulan, antrenmanlara başlayan Talisca, Vodafone Arena'da Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması maçında yabancılar takımında forma giymişti. Yıldız oyuncunun kupada Bolu ile oynanacak maçta 11'de yer alması bekleniyor.
Beşiktaşta Etoo sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Beşiktaş'ta Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.
Beşiktaş, Başakşehirin ensesinde!

Beşiktaş, Başakşehir'in ensesinde!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Gaziantepspor'u Aboubakar'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Mario Gomez: Dönmek istiyorum

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.
Ve Babel de açıkladı! Resmen...

Ve Babel de açıkladı! Resmen...

Beşiktaş'ta yönetim, Deportivo’yla sözleşmesi 31 Ocak'ta bitecek olan Ryan Babel’le el sıkıştı. Babel de dün gece Real Betis ile oynanan Kral Kupası mücadelesinin ardından Beşiktaş'la anlaşmaya vardığını açıkladı.
İstemezsek almayız

"İstemezsek almayız"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi.
Ryan Babelle anlaşma sağlandı! Kaç yıllık imza atılacak?

Ryan Babel'le anlaşma sağlandı! Kaç yıllık imza atılacak?

Ryan Babel, Beşiktaş ile resmen anlaştı. Deportivo'da forma giyen futbolcu 2,5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
Fabri: Beşiktaşı bu yüzden seviyorum

Fabri: "Beşiktaş'ı bu yüzden seviyorum"

Beşiktaş başarılı kalecisi Fabri, İspanya’nın Marca gazetesine özel bir röportaj verdi....
Beşiktaşa 34 milyon euro

Beşiktaş'a 34 milyon euro

Beşiktaş, gruplara kaldığı için 12.7, grup performansıyla 3.5 ve havuz payı olarak 17.8 milyon Euro olmak üzere...
İlk skandalı bu değilmiş!

İlk skandalı bu değilmiş!

Dinamo Kiev - Beşiktaş hakemi Craig Thomson mücadelede verdiği kararlarla büyük tepki topladı. Ancak Craig Thomson ilk...
Kiev avcısı

Kiev avcısı

Porto formasıyla geçen sezon Dinamo Kiev’e deplasmanda 2 gol atan Vincent Aboubakar, bu kez Beşiktaş’la Ukrayna ekibini...
Kartal turu geçerse muhtemel rakipleri kimler olacak?

Kartal turu geçerse muhtemel rakipleri kimler olacak?

Beşiktaş, bu akşamki Dinamo Kiev maçının ardından gruptan lider olarak çıkarsa, ikinci turda da karşısına yine zorlu...
Beşiktaşın kritik maçına İskoç hakem

Beşiktaş'ın kritik maçına İskoç hakem

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev takımı ile yapacağı maçı İskoç hakem Craig Thomson yönetecek....