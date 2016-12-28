Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.
BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.
Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.
Kapı gibi stoper geliyor!

Kapı gibi stoper geliyor!

Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.
Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
"10 sene orta saha aratmaz"

"10 sene orta saha aratmaz"

İrfan Can Kahveci’yi Türk futboluna kazandıran teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yanı sıra eski hocaları İbrahim Üzülmez, İrfan Buz da İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer iddialarını yorumladı.
"İstemezsek almayız"

"İstemezsek almayız"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi.

Çalımbay: "Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan Salih Dursun ile anlaştıklarını söyledi.

Çalımbay: Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık

Radyospor'a konuşan Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan Kerim Frei ve Necip Uysal'ı da kiralık olarak istediklerini söylerken; "Kerim ve Necip'i kiralık istedim. Nakoulma'yı da geçen sene Kasımpaşa'ya istemiştim. Salih Dursun transferi bitti. Monaco'dan Traore için de ilgimiz var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 2018'e kadar sözleşmesi olan Salih Dursun, bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda 16 dakika süre aldı.

Beşiktaş'ta Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Beşiktaş'ta Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

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ŞOK! Eto'o'da son dakika...

ŞOK! Eto'o'da son dakika...


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Çalımbay: Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık

Çalımbay: "Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan Salih Dursun ile anlaştıklarını söyledi.
Beşiktaşta Etoo sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Beşiktaş'ta Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.
Fenerbahçe Antalyada ağır yaralı!

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ŞOK! Etooda son dakika...

ŞOK! Eto'o'da son dakika...

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Kötü haberi Rıza Çalımbay verdi!

Kötü haberi Rıza Çalımbay verdi!

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, devre arasında kadro dışı oyuncularla yollarını ayıracaklarını söyledi. Çalımbay, Eto'o'nun sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giymeyeceğini Fornezzi'nin ise durumunun belli olmadığını açıkladı.
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