Bu haber Fenerbahçelileri çok sevindirecek!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın en önemli oyuncularından olan Kouassi Eboue, İskoç ekibi Celtic'e transfer oluyor.

Rusya Premier Ligi'nde 5. sırada yer alan, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Krasnodar'da ayrılık gerçekleşmek üzere.

Transfer için İskoçya'da

Krasnodar'ın en önemli oyuncularından olan Fildişi Sahilli Kouassi Eboue, İskoç ekiplerinden Celtic'e transfer oluyor.

Genç önlibero Yeşil Beyazlılar'la transfer konusunu görüşmek üzere Glasgow'da bulunuyor.

5 milyon euro...

19 yaşındaki oyuncu eğer Celtic'le anlaşırsa bu Brendon Rodgers'ın ocak ayındaki ilk transfeeri olacak. Celtic'in Krasnodar'a 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Tarafların her konuda anlaştığı, çalışma izniyle ilgili detayların halledilmesinin beklendiği de gelen bilgiler arasında.