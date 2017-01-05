Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Bordo-Mavililer, Galatasaray’da süresiz kadro dışı kalan eski oyuncusu için nabız yoklamaya başladı. Karadeniz temsilcisi kiralama opsiyonuyla Aslan’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Van der Wiel o kulüple görüştü!

Van der Wiel o kulüple görüştü!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel'e Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda talip oldu.
Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'la yollar resmen ayrıldı.
Görüşmeler resmen başladı!

Görüşmeler resmen başladı!

Bordo-mavililer, çok yönlü oyun tarzı ile dikkat çeken Ndiaye için teklifini yaptı.
G.Saray'a açık açık mesaj gönderdi!

G.Saray'a açık açık mesaj gönderdi!

Cim Bom’un kiralamak istediği Barcelona’nın sağ beki, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menacerleri de harekete geçirdi.
Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.

Bu haber Fenerbahçelileri çok sevindirecek!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın en önemli oyuncularından olan Kouassi Eboue, İskoç ekibi Celtic'e transfer oluyor.

Bu haber Fenerbahçelileri çok sevindirecek!

Rusya Premier Ligi'nde 5. sırada yer alan, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Krasnodar'da ayrılık gerçekleşmek üzere.

Transfer için İskoçya'da

Krasnodar'ın en önemli oyuncularından olan Fildişi Sahilli Kouassi Eboue, İskoç ekiplerinden Celtic'e transfer oluyor.

Genç önlibero Yeşil Beyazlılar'la transfer konusunu görüşmek üzere Glasgow'da bulunuyor.

5 milyon euro...

19 yaşındaki oyuncu eğer Celtic'le anlaşırsa bu Brendon Rodgers'ın ocak ayındaki ilk transfeeri olacak. Celtic'in Krasnodar'a 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Tarafların her konuda anlaştığı, çalışma izniyle ilgili detayların halledilmesinin beklendiği de gelen bilgiler arasında.

Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

Advocaat'tan beklenmedik çıkış:

Advocaat'tan beklenmedik çıkış: "Beğenmedim"

Taze sıkılmış portakal suyu!

Taze sıkılmış portakal suyu!


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Bu haber Fenerbahçelileri çok sevindirecek!

Bu haber Fenerbahçelileri çok sevindirecek!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın en önemli oyuncularından olan Kouassi Eboue, İskoç ekibi Celtic'e transfer oluyor.
Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

Avrupa Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rakipleri belli oldu.
Advocaattan beklenmedik çıkış: Beğenmedim

Advocaat'tan beklenmedik çıkış: "Beğenmedim"

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Feyenoord galibiyetine rağmen takımı beğenmediğini söyledi, Türk futboluna ise övdü.
Taze sıkılmış portakal suyu!

Taze sıkılmış portakal suyu!

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AVRUPALI OSMANLI!

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Feyenoord maçına İspanyol hakem

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Müjde! Dev maç şifresiz!

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