Beşiktaştan Messiasa bir teklif daha

Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Manoel Messias için kulübü Cruzeiro’ya yeni bir teklifte daha bulundu.

Stoper arayışında şimdiye kadar Rakitsky, Messias ve Aguier’le temas kuran Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Messias için kulübü Cruzeiro’ya yeni bir teklifte daha bulundu.

Siyah-beyazlı yönetimin, 26 yaşındaki başarılı futbolcu için daha önce yaptığı teklifi 3 milyon 750 bin euroya çıkardığı aktarıldı. Yönetimin, Teknik Direktör Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği Messias için Brezilya’dan gelecek cevabı beklemeye başladığı öğrenildi.

Cruzeiro kulübünün daha önce istediği bonservis bedelini 4 milyon 400 bin euroya çektiği ve kulüpler arasındaki pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Messias için umutlu olan Beşiktaş’ın en geç iki hafta içinde bu transferi bitireceği kaydedildi.

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