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Beşiktaş'ta Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.

Beşiktaşta Etoo sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Ara transferin ilk imzasını Hollandalı sol açık Ryan Babel'e attıran Siyah Beyazlılar şartların uygun olması halinde Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto'o'yu da kadrosuna katmak istiyor.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'tan Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu gibi oyuncuları istemesi ile başlayan süreç Beşiktaş'ın da Eto'o konusunda istekli olması ile bu kez sonuçlanmaya yakın duruyor.

Kamerunlu golcüyü sezon sonunda satın almak şartı ile kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi resmi girişimlerine bir kaç gün içinde başlayacak. Öncesinde aracılar yolu ile Antalyaspor'un ne istediğini öğrenen yönetim bonservis isteğine karşılık güney ekibine Kerim Frei ve Aras Özbiliz ile bir miktar para vererek önce kiralamayı ve sezon sonunda da satın almayı teklif etmiş durumda.

Sezon başında da Eto'o için 5 milyon euro isteyen Antalyaspor yönetiminin Beşiktaşi'a nasıl bir cevap vereceği ve transfer sürecinin nasıl gelişeceğini önümüzdeki günler belirleyecek. Ancak sezon başında olduğu gibi devre arasında da Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Eto'o 'nun yanı sıra teknik direktör Rıza Çalımbay'ın tavrı da Beşiktaş yönetimini umutlandıran sebepler arasında. İstediği oyuncuların alınması durumunda Eto'o'nun gidişi için onay veren Çalımbay Kamerunlu golcünün gidişi için Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nun alınmasını şart koşuyor. Her iki kulübün başkanı ve yöneticilerinin bir kaç gün içinde bir araya gelerek bu transfer pazarlığı yapması bekleniyor.

ERDAL TORUNOĞULLARI'NDAN ETO'O AÇIKLAMASI

Beşiktaş ile Eto'o transferinde bu gelişmeler yaşanırken Siyah beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın sosyal medyada Eto'o ile ilgili bir karikatürü beğenmesi taraftarları heyecanlandırdı.

Torunoğulları konu ile alakalı ''Sosyal medya hesaplarımı kızım yönetiyor. O'nun yaptığı bir beğeni oldukça heyecan yaratmış. İçinde benim soyadımın da olduğu esprili bir karikatür, gördükten sonra ben de beğendim açıkçası. Ama herkesin de bildiği gibi benim transferler ile hiç bir alakam yok. Transfer işlerini diğer yönetici arkadaşlarımız yapıyor. Eto'o çok iyi ve çok beğendiğim bir oyuncu ama benim herhangi bir şekilde içinde olduğum transfer görüşmesi yok'' diye açıklama yaptı.

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