Beşiktaşın gözdesi ikinci lige gidiyor!

Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Fernando Torres eski hocası Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United'a transfer oluyor.

Atletico Madrid'de bu sezon gözden düşen ve Beşiktaş'ın ilgilendiği İspanyol golcü Fernando Torres İngiltere ikinci lig takımlarından Newcastle United ile anlaşmak üzere.

Marca ve El Mundo Deportivo’da yer alan haberlere göre Newcastle menajeri Rafael Benitez, Torres’i ısrarla istiyor.

Benitez ve Torres, daha önce hem Liverpool hem de Chelsea’de birlikte çalışmışlardı. Tecrübeli golcü, bu sezon Atletico Madrid’le 18 maçta forma giyerken yalnızca 3 gol atabildi.