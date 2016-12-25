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Beşiktaş, Başakşehir'in ensesinde!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Gaziantepspor'u Aboubakar'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Başakşehirin ensesinde!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Gaziantepspor'u Aboubakar'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu skorla Beşiktaş, puanını 35'e yükselterek lider Medipol Başakşehir ile farkı 1'e indirdi.

Beşiktaş ile anlaşan Ryan Babel, Vodafone Arena'da Gaziantepspor maçını izledi. Dün gece İstanbul'a gelen ve bu sabah sağlık kontrolünden geçen Babel, Talisca ve Adriano ile beraber Beşiktaş Gaziantepspor maçını Umut Güner'in locasından takip etti.

5. dakikada maçın ilk gol önemli pozisyonunda Tolgay'ın şutunda top auta gitti.

11. dakikada konuk ekip Gaziantepspor tehlikeli geldi. Ghilas'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

15. dakikada Beşiktaş Tolgay ve Quaresma ile ceza sahasında tehlike yarattı ancak gol olmadı.

16. dakikada Tosic soldan ortaladı, Oğuzhan kafa vuruşunu yaptı ancak top kalecide kaldı.

18. dakikada Gaziantepspor Kangwa ile gole yaklaştı. Fabri'nin kalesinden açıldığı pozisyonda gol olmasını Gökhan Gönül önledi.

26. dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk'in şutunda top dışarı gitti.

Beşiktaş 1-0 öne geçti!

Beşiktaş, 41. dakikada Aboubakar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Aboubakar, uzak köşeye vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın yerine Gökhan İnler oyuna dahil oldu.

57. dakikada iki takım oyuncuları arasıdna kısa bir gerginlik yaşandı.

Beşiktaş kalesinde büyük tehlike!

62. dakikada Gaziantepspor Ghilas ile %100'lük pozisyondan yararlanamadı. Ghilas kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top farklı şekilde dışarı gitti.

68. dakikada Cenk Tosun kale sahası üzerinde iki kez vuruş imkanı buldu, ikisinde de top kaleciden döndü.

75. dakikada Gökhan İnler, ceza sahası dışından şansını denedi, top auta gitti.

Beşiktaş penaltı kaçırdı!

78. dakikada Aboubakar'a ceza sahasında yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaş, 79. dakikada Oğuzhan Özyakup ile penaltıdan yararlanamadı. Gaziantepspor kalecisi Gökhan Değirmenci topu çıkardı.

84. dakikada Quaresma ceza sahası içi hafif sağ çaprazdan vurdu, top kalecide kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahasında Gaziantepspor'u Aboubakar'ın golüyle 1-0 yendi.

Bu skorla Beşiktaş, puanını 35'e yükselterek lider Medipol Başakşehir ile farkı 1'e indirdi.

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