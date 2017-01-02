Beşiktaş Babeli KAPa bildirdi

Beşiktaş Babel'i KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Hollandalı yıldız Ryan Babel ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.
Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderdiği yazı şöyle,
RYAN BABEL'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Sağlık kontrolünden geçti
Transfer görüşmelerine başlanan Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
İlk yorumu siz yapın!