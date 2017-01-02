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Beşiktaş Babel'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Hollandalı yıldız Ryan Babel ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

Beşiktaş Babeli KAPa bildirdi

Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderdiği yazı şöyle,

RYAN BABEL'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Sağlık kontrolünden geçti

Transfer görüşmelerine başlanan Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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