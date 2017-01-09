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"Benden nefret edenler olduğunu biliyorum"

PAOK, Galatasaray ile Garry Rodrigues için yaptıkları görüşmelerin noktalandığını ve transferin bittiğini açıkladı, 26 yaşındaki oyuncuya teşekkür etti.

Benden nefret edenler olduğunu biliyorum

PAOK, Galatasaray'ın Garry Rodrigues transferinin tamamlandığını resmi sitesinden duyurdu. Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği 26 yaşındaki oyuncuya kısa bir teşekkür eden PAOK'un açıklamasında, "Oyuncuya takıma olan katkıları nedeniyle teşekkür ederiz ve kariyerinin devamında iyi şanslar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan PAOK, ayrılmadan önce Garry Rodrigues ile yaptıkları röportajı yayınladı. Rodrigues, Galatasaray'ı para için değil, kariyeri için seçtiğini açıkladı.

Galatasaray'ı büyük bir şans olarak gördüğünü belirten Rodrigues, "PAOK'tan ayrılmak benim için zordu, çünkü bu kulübü seviyordum. Ancak herkes benim kararıma saygı gösterdiği için mutluyum. Birçok şey yazıyorlar, açıklamak istiyorum. Oynamadığım için, sakatlık nedeniyle falan ayrılmadım. Başka teklifler de aldım herkes biliyor, o teklifleri düşünmedim çünkü PAOK'ta çok mutluydum. Hedefim uzun süre PAOK'ta kalmaktı, ailem mutluydu. Geçen hafta çok büyük bir fırsat önüme geldi. Galatasaray gibi hayalini kurduğum bir takıma gitme şansı yakaladım. Zordu ancak, bu fırsatı kullanmak istedim. Böyle şanslar hayatta sürekli karşına gelmez. Herkes de, takım arkadaşlarım da benim yanımda oldu. Büyük bir fırsat olacağını söyledi. Bu hayatta bir kez başına gelir" dedi.

"BENDEN NEFRET EDENLER VAR, BU NORMAL"

Taraftarların sinirlenmesinin normal olduğunu kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, "Basında yazılanlar saçmalık, taraftarlar bunu bilsin. Bunun benim için büyük bir şans olduğunu bilsinler. Onlar için zor olduğunu biliyorum, ben önemli bir oyuncuydum. Benim için de zor olduğunu bilmelerini istiyorum, PAOK benim kulübümdü. Onlara her şey için teşekkür ediyorum, 2 senedir destekleri için teşekkür ediyorum. Geçen sene kolay değildi. Sakatlandığımda, yaşananlar olduğunda... Kulübe saygım olduğunu, her zaman kalbimde olduğunu bilmelerini istiyorum. Bana yaşattıkları duyguyu hiçbir zaman unutmayacağım. Benden ayrıldığım için nefret eden insanlar olduğunu biliyorum. Bu normal, ama onları her zaman seveceğim.

"PARA İÇİN DİYORLAR AMA..."

Bir hafta sinirli olurlar, ancak benim için büyük bir şans olduğunu anlayacaklarını umuyorum. İnsanlar 'para için gidiyor' diyecek, ancak bu benim kariyerim için iyi. Bu çok önemli. Her oyuncunun böyle hedefleri vardır. Umarım bunun hem PAOK, hem de Rodrigues için iyi olduğunu anlarlar. Onların sinirli olmasını anlıyorum. Bir gün tekrar buluşacağız. Ailem ve ben, PAOK'tan mutlu ayrılıyoruz. Hedefim yıllar boyunca burada kalmaktı, ancak Galatasaray opsiyonu buradaki her şeyi bitirdi" diyerek sözlerini noktaladı.

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