Aslan, Alanyayı fena pençeledi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılı ekip, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesi Galatasaray'ın vuruşu ile başladı...

Bruma, 9. dakikada rakibi ile girdiği ikili mücadelenin ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bruma, Konyaspor'a karşı oynananacak maçta forma giyemeyecek. 11. dakikada Eren Derdiyok, ceza sahası içerisinde topu Selçuk İnan'ın önüne yuvarladı. İnan, müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve Galatasaray adına önemli bir gol fırsatı kaçtı.

Galatasaray, 18. dakikada kaleye uzak bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına Sneijder geçti. Hollandalı futbolcunun vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

28. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun etkili ortasında Selçuk İnan iyi yükseldi. İnan'ın vuruşunda top kalecide kaldı.

Galatasaray, Nigel de Jong ile golü buldu

Galatasaray, 30. dakikada golü buldu. Serbest vuruşta topun başına geçen Sneijder, topu ceza sahası içerisine doğru ortaladı. İyi yükselen Nigel de Jong, ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Alanyasporlu Sajad eşitliği sağladı

34. dakikada Bruma, soldan hızlı bir şekilde ceza sahasına geldi. Genç futbolcunun ayakiçi vuruşunda top kalecinin ellerinde kaldı. 39. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Sajad'ın güzel kafa golü buldu ve mücadeleye eşitlik geldi.

Gassama kendi kalesine attı, Galatasaray öne geçti

45. dakikada Aytemiz Alanyasporlu Gassama, Selçuk İnan'ın ortasında topu şanssız bir şekilde kendi ağlarına gönderdi. Galatasaray 2-1 öne geçti.

Galatasaray, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Sakatlanan Selçuk İnan oyundan çıktı. Selçuk'un yerine Hamit Altıntop dahil oldu.

Sneijder öyle bir gol attı ki...

Galatasaray, 50. dakikada Arena'da Aytemiz Alanyaspor'a karşı üçüncü golü Sneijder ile buldu. Hollandalı futbolcu, Yasin'in asistinde ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan jeneriklik bir gol attı.

Eren Derdiyok farkı 3 yaptı

Karşılaşmanın 55. dakikasında Sneijder'in pasında Eren Derdiyok bekletmeden vurdu ve rakip ağları sarstı. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a karşı 4-1 önde... Öte yandan Eren, attığı bu golle Süper Lig'de bu sezon 7 gole ulaştı.

70. dakikada Sajad'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta Muslera, topa hakim olarak tehlikeyi önledi.

73. dakikada Eren Derdiyok oyundan çıktı. Eren'in yerine Josue dahil oldu.

74. dakikada Nigel de Jong, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gördü. Hakemin bu kararına isyan eden Sneijder de itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

73'te Eren Derdiyok'un yerine oyuna giren Joseu, 80. dakikada kendisinin ilk, Galatasaray'ın ise 5. golünü atarak skoru 5-1'e getirdi.

Aytemiz Alanyaspor, 89. dakikada Erhan Kartal'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

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