Alex Song bombası!

Savunma ve forvet takviyesi planlayan Fırtına’ya müthiş bir oyuncu önerisi geldi.

Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla başlamanın hesaplarını yapan Trabzonspor’un gündemine dünyaca ünlü bir yıldız girdi. Bir dönem Bordo-Mavili formayı başarıyla terleten ve geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ölümün kıyısından dönen Rigobert Song’un yakın akrabası Kamerunlu milli ön libero Alex Song, menaceri aracılığıyla Karadeniz ekibine önerildi.

Kazan’dan ayrılmak istiyor

Futbol kariyerine Fransız ekibi Bastia’da başlayan ve sergilediği müthiş performansın ardından Arsenal, Barcelona ve West Ham United gibi dünyanın en önemli takımlarında futbol oynama fırsatı yakalayan 29 yaşındaki deneyimli savunmacının Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Barcelona’da sözleşmesi sona erdikten sonra Gökdeniz Karadeniz’in ekibi Rubin Kazan’ın yolunu tutan Song’un menaceri, Bordo-Mavili yöneticilerle görüşerek oyuncusunun Türkiye’de oynama isteğini ilettiği belirtildi.

‘Evet’ derse alınacak

Trabzonspor yönetimi de vakit geçirmeden taraftarı da heyecanlandıracak öneriyi teknik direktör Ersun Yanal ile paylaştı. Hem savunmada hem de orta alanda başarıyla görev yapabilen Alex Song ile ilgili kararını kamp dönemi esnasında vereceği öğrenilen Yanal’ın vereceği rapor doğrultusunda transferin resmiyet kazanabileceği kaydedildi. Rus ekibinde mutlu olmadığı ifade edilen Song’u, Rubin Kazan’ın da uygun bir bedelle satmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.