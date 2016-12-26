Advocaattan Ben Arfa açıklaması: Bir de Man.Citynin sağ beki...

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, 3-0'lık Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi.

Hollandalı teknik adamın sözleri şu şekilde:

"Kazanmayı hak eden bizdik"

Maçın tamamını kontrol eden taraf bizdik. Güzel goller attık ve kaznamayı da hak ettik diye düşünüyorum. Lens'in performansı güzeldi. Onun için mutluyum. Bir oyuncuya inanıyorsanız onu takımınızda görmek istersiniz.

"Transfer yapabiliriz"

Eğer mümkün olursa takımı her zaman güçlendirmek isteriz. Yeni oyuncular da gelebilir. Tabii ki gidecek oyuncular da önemli... Kiralık gidecekler de olacak.

"İlk 3 maçın peşinden koşuyoruz"

Bizim için en büyük problem ilk 3 maçta aldığımız bir puan. Hala o 1 puanın peşinden koşuyoruz. Ama bu dönemin ardından gerçekten çok iyi iş yaptık diybilirim. Türkiye Ligi gerçekten çok zor ve mücadele gereketiren bir lig dolayısıyla performansımızdan memnunum...

"Nasıl 'Kötü' dersiniz!"

Bizim ilk yarı performansımıza 'kötü' denmesine inanamıyorum. Galatasaray'ı yendik, Manchester United'ı yendik. Ligin ilk yarıda en çok gol atan takımıyız. Böyle bir takıma eleştiri tabii ki getirebilirsiniz. Daha iyi olmak zorundayız, kabul ediyorum ama asla 'Kötü' diyemezsiniz.

"Ben Arfa gibi birçok isim duyuyorum"

Ben Arfa? Ben de çok fazla isim okuyorum. Manchester City'nin sağ bekiyle ilgili de çok şey duydum. Transferde önemli olan kimin uygun olduğu gelmek isteyip istemediğidir. 2-3 transfer yapmayı planlıyoruz.