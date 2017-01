Advocaat basın toplantısında açıkladı! Mehmet Ekici...

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Antalya'da kamp ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Antalya'da kampla ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1 saat süren basın toplantısında birçok konuya değinen deneyimli teknik adam, "Mehmet Ekici'yi transfer etmek istediklerini ama şartların henüz oluşmadığını belirtti, Aatif'in kalma kararına ise saygı duyduğunu söyledi.

Salih Uçan'ın daha çok çalışması ve bunu kısa süreli değil, sürekli olarak göstermesi gerektiğini belirten Advocaat, genç oyunculardan stoper Yiğithan'ı da çok beğendiğini ve kadroda tutulmasını isteyeceğini açıkladı.

Dick Advocaat'ın basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

Şikayet edecek hiçbir şey yok. Her şey güzel gidiyor, harika bir tesiste kamp yapıyoruz.

"Dedikodular doğru değil"

Birçok ismin transfer dedikodusu çıkıyor. Bu isimler takımımızda olmayacaklar. Şu ana kadar bir transfer gerçekleştirdik.

"Hakem konuşmak doğru değil"

Hakemlerin işlerinin ne kadar zor olduğunu biliyorum.Her zaman işler istediğiniz gibi gidemez. Bazen sizin yanınızda olurlar bazen ise verdikleri kararlar hoşunuza gitmez. Ben onların hala dürüst insanlar olduklarını düşünüyorum. İşleri gerçekten çok zor. Ben hakem konuşmaktan ziyade takımı konuşmanın daha yararlı olduğunu düşünüyorum.

Gelecek planlarımızla ilgili idari menajerimiz Hasan Çetinkaya'yla sürekli irtibat halindeyiz. Gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Transferde bazı dengeleri tutturmanız lazım. Halen iyi oyuncular almaya çalışıyoruz. Buraya iyi oyuncuları getirmek zor. Benim geleceğimle ilgili konuşmak ise erken.

"Mehmet Ekici'yi istiyoruz ama..."

Aatif konusu çok basit. Bildi,ğiniz gibi biz Mehmet Ekici'yi almak, Trabzonspor da Aatif'i transfer etmek istiyor. Aatif kesinlikle yanlış bir şey yapmadı. Kendisiyle ilgili bir kararı kendisi vermek istedi ve bu karar da kulübün verdiğinden farklı bir karardı. Bunun için ona karşı gelemem. Farklı bir durum gelişmezse Aatif burada kalır. Çünkü çok iyi bir oyuncu.

"Karavaev'e zaman lazım"

Şu anda bizim iyi bir kadromuz var. Ama daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var. Bu yüzden Karavaev'i aldık. Onun ligi bitmişti, ondan hemen iyi işler bekleyemeyiz ama bence çok kaliteli bir oyuncu. Bize teknik heyet tarafından önerilen bir oyuncuydu. Yönetimimizle ilgili her zaman transfer konusunda görüşüyoruz. Onlar hep bize "Mümkünse yapabiliriz" diyorlar. Asla "Hayır, olmaz" demiyorlar.

"Emenike gitse daha iyi, Persie gelecek"

Emenike'nin başka bir kulüp bulması onun için daha iyi olur. Zaten bunu daha önce de söylemiştim. Van Persie, dedesiyle ilgili problemden dolayı Hollanda'ya gitti. Fernandao ise oynayabilecek durumda... Elimizde Lens var. Bir durum söz konusu olursa Lens de ileride oynayabilir. Sow da 2-3 haftaya kadar bizimle olacak. 'Eğer şöyle olursa, böyle olursa...' diye çok fazla düşünmek doğru değil.

"Türkiye ligi çok zor ve kaliteli"

Hemen hemen gittiğimiz her şehirde çok güzel statlar var. 14 günde bir deplasmandayız. Çok güzel imkanlarda futbol oynayabiliyoruz. Bu da ne kadar kaliteli bir lige sahip olduğunu Türkiye'nin gösteriyor. Ligin alt sıralarındaki takımlar da sizi mağlup edebilir. Bu kadar zor bir lig burası... Biz Fenerbahçe olarak özellikle taraftarı yanımıza çekmek ve stadımızda daha çok taraftar görmek istiyoruz.Ben şampiyonluk için buradayım.

"Oyunculara göre taktik..."

Oyun sistemimizi takımdaki oyuncuların özelliklerine göre belirliyoruz. Öndeki oyunclarımızın da kalitesi ortada... Burada en önemli avantajımız hızımız. Puan tablosu dabazı şeyleri attığımız ve yediğimiz golleri net olarak gösteriyor.

"Van der Wiel görüşüm hala aynı..."

Van der Wiel' şu ana kadar bana yeterli özveriyi göstermedi. Bu tür durumlarda en iyi şey gitmektir. Onun hakkındaki görüşlerim hala aynı... Motivasyonu bazen oyuncu kendisi sağlamalı... Bunu her zaman teknik direktör yapamaz.

"TFF fikstürü gözden geçirmeli..."

Avrupa kupaslarında Fenerbahçe ve diğer kulüplerin yoluna devam ettiğini görüyoruz. Bu Türk takımları için çok iyi... Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun bazı şeyleri gözden geçirmesi lazım. Türkiye Kupası maçları ya ertelenebilir ya da tek maç olabilir ama haftada 3 maç oynayarak yolunuza devam etmeniz kolay değil.

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Feyenoord ve Zorya gibi bir gruptan lider olarak çıktık. Bu da bizim kalitemizi gösteriyor.

"Salih çok çalışmalı! Formayı kazanmalı"

Salih Uçan'ın fizik kondisyonunu geliştirmesi açısından bir kamp dönemi yetmez. 22 yaşında ve hala çok genç... Sadece maçlarda değil, antrenmanlarda çok iyi çalışması lazım. 3 günde her şeyi vermek yetmez. Her gün her hafta bunları göstermeli. Belki bu oyuncu daha iyidir diye bir hiçbir oyuncuyu sahaya sürmeyiz... Oyuncular oynayıp oynamayacaklarına kendileri karar verirler. Genç oyuncular bazen bana kızıyorlar ama oynayıp oynamamak onlara bağlı... Bunu bilmeliler.

"Yiğithan'ı kadroda tutmak istiyorum"

Yiğithan gerçekten çok kaliteli bir oyuncu... Onun vücut yapısına ve oyun tarzına baktığınız zaman kadroda kalması iyi olabilir.