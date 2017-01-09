Beklenen görüşme gerçekleşti!

Beklenen görüşme gerçekleşti!

Yönetim, Portekizli oyuncunun kontratını uzatmak için ilk teması gerçekleştirdi. Takımda kalmak isteyen 22 yaşındaki futbolcunun menaceri yıllık 3.5 milyon Euro talep etti.
"3 gün içinde kararını ver!"

"3 gün içinde kararını ver!"

Ahmet Çalık için Gençlerbirliği’ne 2 milyon Euro’luk teklif yapıldı, cevap için 3 gün süre verildi.
3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı!

3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı!

Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.
TFF 1. Lig'e transfer oldu!

TFF 1. Lig'e transfer oldu!

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Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

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Van der Wiel o kulüple görüştü!

Van der Wiel o kulüple görüştü!

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Galatasaray'da flaş ayrılık!

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Görüşmeler resmen başladı!

Görüşmeler resmen başladı!

Bordo-mavililer, çok yönlü oyun tarzı ile dikkat çeken Ndiaye için teklifini yaptı.

Aatif, Aziz Yıldırım'ı çileden çıkardı!

Mehmet Ekici’ye karşılık Trabzonspor’a Aatıf ve bir miktar para vermeyi günler öncesinden kabul eden Fenerbahçe’de transferin henüz çözülememiş olması Başkan Aziz Yıldırım’ı adeta çileden çıkardı.

Aatif, Aziz Yıldırımı çileden çıkardı!

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Aatif Chahechouhe'yu Antalya kampına götürmeyen Teknik Direktör Dick Acvocaat’ın ardından Yıldırım’ın da Aatıf’a, “Ya Trabzonspor’a gidersin ya da A2 takımına” diyerek rest çektiği belirlendi. Aatıf’ın ise bu reste karşılık, “İsterlerse beni süründürsünler. Bir yere gitmiyorum” sözleriyle karşılık vermesi ipleri kopma noktasına getirdi.

Trabzonspor cephesi, Aatıf ile görüştükleri iddiasını yalanladı. Teknik Direktör Ersun Yanal, “Ne ben ne de başkanımız oyuncuyla görüştük. Sorun bizden kaynaklanmıyor. Futbolcu ile kulübü arasında. Biz kendi işimize, diğer transferlere odaklanmış durumdayız” ifadelerini kullandı. Başkan Muharrem Usta’nın Antalya’daki çalışma ofisinde gün boyu transfer görüşmelerini sürdüren deneyimli teknik adamın bu aşamadan sonra gelmeyi kabul etse bile Aatıf’ın Trabzonspor’a ne kadar faydalı olabileceğini sorguladığı belirtildi.

Trabzonspor da söz konusu takasın bir an önce sonuçlanmaması durumunda bu pozisyona alternatif oyuncu almak için girişimlerini sürdürürken, “Bize gelmek istemeyen oyuncuyu zorla getiremeyiz. İleride problem yaşamak da istemeyiz” görüşü ağırlık kazanmaya başladı.

PARAYLA OLMAZSA SEZON SONU BEDAVA

Fenerbahçeli yöneticiler, Aatıf’a fikrini değiştirmemesi halinde Dick Acvocaat’ın kadrosunda kesinlikle yer almayacağını bir kez daha bildirdi. Sarı-lacivertli idarecilerin, Hollandalı teknik adamın ısrarla istediği Mehmet Ekici transferini bonservis ücretini artırarak çözmeye çalışacağı, aksi halde bu operasyonun sezon sonuna bırakılacağı aktarıldı.

Fenerbahçe önümüzdeki günlerde anlaşma olmazsa Trabzonspor’la sözleşmesi 31 Mayıs 2017’de bitecek olan milli futbolcuyu bu tarihten sonra bedelsiz olarak kadrosuna katabilecek.

DEREAĞZI'NDA TEK BAŞINA!

Sarı-lacivertlilerde Antalya kampına götürülmeyen ve İstanbul’da kalan Aatif Chahechouhe, Dereağzı Tesisleri’nde karın tadını çıkardı. Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde tek başına idman yapan Aatif, daha sonra karla kaplanan zeminde fotoğraf ve videolar çekti. Sosyal medyadan bu görüntüleri paylaşan Faslı yıldız, “İstanbul’da kar” diye yazdı.

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Fener'e kabarık fatura!

Mehmet Ekici'de son dakika

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