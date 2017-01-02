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6 aylık anlaşılmıştı ancak Riekerink veto etti!

Hoffenheim ile anlaşıldı, Şilili golcü gelmek istedi fakat yönetim, Riekerink ile konuşup hem performansı hem de uyum süreci nedeniyle transferden vazgeçti.

6 aylık anlaşılmıştı ancak Riekerink veto etti!

Menajerler devre arasında çok sayıda oyuncuyu Galatasaray’a önerirken en çok öne çıkan isimlerden biri de Eduardo Vargas oldu.

27 yaşındaki hücum oyuncusunun hem kanatlarda ve forvet arkasında hem de forvette oynayabilmesi sebebiyle yönetim ilk etapta onay verirken Şilili yıldız da menajeri aracılığı ile gelmek istediğini yineledi.

Vargas'ın kulübü Hoffenheim ile de yapılan temaslarda kiralama teklifine sıcak bakılması sonrasında girişimler başlarken oyuncu da 6 aylık kiralık anlaşmaya ikna oldu. Yönetim ayrıca satın alma opsiyonu konusunda da Hoffenheim ile görüştü.

Fakat yönetim, bu transferde geldiği aşamayı önce Jan Olde Riekerink ile ardından da kendi arasında masaya yatırmasının ardından Vargas veto yedi. Scout ekibinden de oyuncunun bu sezonki performansı ile ilgili bilgileri alan yöneticiler sadece 5 maçta forma giyen ve tam olarak hazır olmayan Şilili oyuncunun takıma direkt katkı veremeyeceğine karar verdi.

Ayrıca yönetim, oyuncunun saha içindeki tavırları ve takıma hemen uyum sağlayamayacağı düşüncesi de Eduardo Vargas’ın Galatasaray’a gelmesine mani oldu.

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Sampiy10

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