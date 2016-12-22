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"10 sene orta saha aratmaz"

İrfan Can Kahveci’yi Türk futboluna kazandıran teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yanı sıra eski hocaları İbrahim Üzülmez, İrfan Buz da İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer iddialarını yorumladı.

10 sene orta saha aratmaz

21 yaşındaki yıldızı Hacettepe’de keşfeden tecrübeli hoca Mustafa Kaplan, “İrfan Can Kahveci, 10 numaranın yanı sıra her iki kanatta da oynayabiliyor. Oyun bilgisi ve tekniğiyle fark yaratır. Fenerbahçe onu alırsa 10 yıl ofansif orta saha aramaz” dedi

Fenerbahçe’nin sezonun ikinci yarısı için Gençlerbirliği’nden kadrosuna katmak üzere büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İrfan Can Kahveci için onu Hacettepe’de keşfedip Gençlerbirliği A Takımı’na kazandıran Mustafa Kaplan, çok iddialı konuştu. İşte hocasının gözünden Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası: İrfan’la Hacettepe’de şampiyonluk yaşadık. O zaman kanatlarda da kullanıyordum onu.

Gençlerbirliği’ne hoca olarak geldiğimde A takıma kazandırdım. Başkanımız İlhan Cavcav, yabancı transfer edecekti, “Benim 10 numaram İrfan Can” diyerek izin vermedim. Sağolsun başkan da güvendi ve oynattık. Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yıldız adaylarından biri artık. Fenerbahçe onu alırsa çok doğru bir adım atmış olur. Büyük takımda yaşayacağı uyum süreci için sadece biraz sabır gösterilirse inanıyorum ki İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’nin önümüzdeki 10 yılında 10 numara ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek seviyeye sahip.

‘Ailesine düşkün’

Yalnızca futbolculuğu değil karakteriyle de büyük takıma hazır. Yaşantısına çok dikkat eden, kendisine bakan ve sürekli kitaplar okuyarak kişisel gelişimini de tamamlamış bir gencimiz. Ailesine de çok düşkün. Özel yaşamına dikkat eden biri. Bu yüzden büyük takım için zamanının geldiğini düşünüyorum.

İbrahim Üzülmez: 'Sergen'den sonra en iyisi'

İrfan Can’a ne zaman şans verdiysek kullandı ve iyi değerlendirdi. Bu anlamda kendisini her zaman hazır tutan ve geliştiren bir oyuncu. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Türk futbolunda şu an doğru yatırım olarak transfer edilecek tek oyuncu. Bana göre Sergen Yalçın’dan sonra gelen en yetenekli yerli 10 numara. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Sadece fiziksel olarak biraz daha güç kazanması gerekiyor. Oyun mantalitesi zamanla daha da gelişecek ve Türk futboluna uzun yıllar katkı verecek bir oyuncu haline gelecek. Fenerbahçe umarım onu transfer eder. Çünkü şu an geç oyuncu olarak alınacak en değerli yetenek.

İrfan Buz: 'Fener'de rahat oynar'

İrfan Can, Gençlerbirliği’nde bu kadar çıkış yaptıysa bunu Fenerbahçe’de çok daha rahat yapabilir. Çünkü sol ayağını bu kadar iyi kullanabilen bir oyuncu, kalite olarak çok daha üst düzey isimlerin arasında kalitesini çok daha fazla yansıtabilir sahaya. Bu da Fenerbahçe’nin büyük kazancı olur. Çok yetenekli ve bu yeteneklerinin farkında olan bir 10 numara. Ben daha önce Ozan Tufan’ı da oynatmıştım ve bugün yıldız oldu. İrfan Can’da da aynı özgüveni gördüm ilk tanıdığımda. Büyük takımda oynamak elbette ki zordur ama İrfan Can hem yetenekleri hem de karakteriyle bence Fenerbahçe için çok doğru bir hamle olacak.

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