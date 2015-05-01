Beklenen görüşme gerçekleşti!

Beklenen görüşme gerçekleşti!

Yönetim, Portekizli oyuncunun kontratını uzatmak için ilk teması gerçekleştirdi. Takımda kalmak isteyen 22 yaşındaki futbolcunun menaceri yıllık 3.5 milyon Euro talep etti.
"3 gün içinde kararını ver!"

"3 gün içinde kararını ver!"

Ahmet Çalık için Gençlerbirliği’ne 2 milyon Euro’luk teklif yapıldı, cevap için 3 gün süre verildi.
3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı!

3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı!

Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.
TFF 1. Lig'e transfer oldu!

TFF 1. Lig'e transfer oldu!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ramazan Civelek'i TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kiraladı.
Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Bordo-Mavililer, Galatasaray’da süresiz kadro dışı kalan eski oyuncusu için nabız yoklamaya başladı. Karadeniz temsilcisi kiralama opsiyonuyla Aslan’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Van der Wiel o kulüple görüştü!

Van der Wiel o kulüple görüştü!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel'e Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda talip oldu.
Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'la yollar resmen ayrıldı.
Görüşmeler resmen başladı!

Görüşmeler resmen başladı!

Bordo-mavililer, çok yönlü oyun tarzı ile dikkat çeken Ndiaye için teklifini yaptı.
OLCAY ŞAHAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Trabzonspor...

OLCAY ŞAHAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in transfer edilmesinin ardından kadroya girmekte daha da zorlanması beklenen milli yıldız Olcay Şahan için transfer iddiaları gündeme gelmişti.
TRANSFER ÇIKMAZA GİRDİ, BAŞKAN ÇILDIRDI!

"İsterlerse beni süründürsünler..."

TRANSFER ÇIKMAZA GİRDİ, BAŞKAN ÇILDIRDI!

Mehmet Ekici’ye karşılık Trabzonspor’a Aatıf ve bir miktar para vermeyi günler öncesinden kabul eden Fenerbahçe’de transferin henüz çözülememiş olması Başkan Aziz Yıldırım’ı adeta çileden çıkardı.
TRABZONSPOR'DAN G.SARAY'A DEV ÇALIM!

Büyük ölçüde anlaşma sağlandı!

TRABZONSPOR'DAN G.SARAY'A DEV ÇALIM!

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından Trabzonspor, adı Galatasaray'la anılan Uruguaylı stoper Martin Caceres'le büyük ölçüde anlaşma sağladı.
BU HABER F.BAHÇELİLERİ ÇOK SEVİNDİRECEK!

Transfer...

BU HABER F.BAHÇELİLERİ ÇOK SEVİNDİRECEK!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın en önemli oyuncularından olan Kouassi Eboue, İskoç ekibi Celtic'e transfer oluyor.
GALATASARAY'I YIKAN HABER!

Şok sakatlık!

GALATASARAY'I YIKAN HABER!

Galatasaray'da son yıllarda kazanılan başarılarda en büyük pay sahibi olan oyunculardan Fernando Muslera'nın el serçe parmağında çıkık, yedek kaleci Cenk Gönen'in sol dizinde ise yırtık tespit edildi.
FİKRET ORMAN: "ETO'O TRANSFERİ KISMETSE..."

Başkan açıkladı!

FİKRET ORMAN: "ETO'O TRANSFERİ KISMETSE..."

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Antalyasporlu Samuel Eto'oyla ilgili olarak, "'Onunla ilgilenmiyoruz' desek yalan olur. Transfer de kısmetse olur" açıklamasını yaptı.
CONTE LİSTENİN BAŞINA ONU YAZDI!

İtalyan hocanın gözdesi...

CONTE LİSTENİN BAŞINA ONU YAZDI!

İngiltere Premier Lig’in güçlü takımı Chelsea’de Simon Kjaer konusunda yeni gelişmeler öne çıktı.
HEDEFTEKİ SÜRPRİZ İSİM: LUCİANO NARSİNGH

Menajeri İstanbul'a geldi

HEDEFTEKİ SÜRPRİZ İSİM: LUCİANO NARSİNGH

PAOK’un sol açığı Garry Rodrigues’le anlaşan Cimbom, PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Luciano Narsingh’in menajeriyle de masaya oturdu.
6 AYLIK ANLAŞILMIŞTI ANCAK...

Riekerink'ten o isme veto!

6 AYLIK ANLAŞILMIŞTI ANCAK...

Hoffenheim ile anlaşıldı, Şilili golcü gelmek istedi fakat yönetim, Riekerink ile konuşup hem performansı hem de uyum süreci nedeniyle transferden vazgeçti.
F.BAHÇE'NİN İLK TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI!

İşte maliyeti

F.BAHÇE'NİN İLK TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI!

Zorya Luhansk oyuncusu Alexander Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.
Benden nefret edenler olduğunu biliyorum

"Benden nefret edenler olduğunu biliyorum"

PAOK, Galatasaray ile Garry Rodrigues için yaptıkları görüşmelerin noktalandığını ve transferin bittiğini açıkladı, 26 yaşındaki oyuncuya teşekkür...
Fenere kabarık fatura!

Fener'e kabarık fatura!

Fenerbahçe Yönetimi, kadro dışı bırakılan Emenike, Van der Wiel ve Aatif’a sezonun ikinci yarısında Dereağzı’nda çalışmaları için...
Mehmet Ekicide son dakika

Mehmet Ekici'de son dakika

Trabzonspor’da Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici’nin Kulüp Başkanı Muharrem Usta ile görüşerek kulübün çıkarları...
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Burakın iett şoförüyle kavga görüntüleri ortaya çıktı

Burak'ın iett şoförüyle kavga görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaşlı futbolcular kuraya böyle tepki verdi!

Beşiktaşlı futbolcular kuraya böyle tepki verdi!

Di Maria bombası!

Di Maria bombası!

Çin Ligi ekiplerinin gündemine gelen son isim Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Angel di Maria oldu....
Arsenalin yıldızına şok!

Arsenal'in yıldızına şok!

Arsenal forması giyen Şilili futbolcu Alexis Sanchez’in borçlarından dolayı Barcelona’daki evine haciz konulduğu iddia edildi....
Arsenalde gündem Mesut Özil

Arsenal'de gündem Mesut Özil

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de gündem Mesut Özil'in yeni sözleşmesi....
Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlunu istiyor!

Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor!

Antonio Conte, devre arasında Bayer Leverkusen’in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosunda görmek istiyor....
Karşınızda dünyanın en tehlikeli takımı!

Karşınızda dünyanın en tehlikeli takımı!

Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas 2010 son 11 maçını da 3-0’lık skorlarla kazandı ancak bunun nedeni oynadıkları...
Galatasaray için sürpriz aday!

Galatasaray için sürpriz aday!

Galatasaray'ın Middlesbrough'da forma giyen Daniel Ayala'yı transfer listesine dahil ettiği öne sürüldü....
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte giyeceği numara...

Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte giyeceği numara...

Fenerbahçe, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev'i sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı....
Sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı belli gibi...

Sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı belli gibi...

Gaziantepspor Kulübü, kaleci Charles Itandje'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Tecrübeli futbolcunun Adanaspor'a imza atması bekleniyor....
Fenerbahçeden Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Fenerbahçe'den Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili resmi siteden bir yalanlama geçti....
PFDK Chedjounun cezasını kesti

PFDK Chedjou'nun cezasını kesti

PFDK, Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Aurelien Chedjou'ya 3 maç ceza verdi....
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