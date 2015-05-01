Beşiktaş'ta Ryan Babel'in transfer edilmesinin ardından kadroya girmekte daha da zorlanması beklenen milli yıldız Olcay Şahan için transfer iddiaları gündeme gelmişti.
Mehmet Ekici’ye karşılık Trabzonspor’a Aatıf ve bir miktar para vermeyi günler öncesinden kabul eden Fenerbahçe’de transferin henüz çözülememiş olması Başkan Aziz Yıldırım’ı adeta çileden çıkardı.
Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından Trabzonspor, adı Galatasaray'la anılan Uruguaylı stoper Martin Caceres'le büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın en önemli oyuncularından olan Kouassi Eboue, İskoç ekibi Celtic'e transfer oluyor.
Galatasaray'da son yıllarda kazanılan başarılarda en büyük pay sahibi olan oyunculardan Fernando Muslera'nın el serçe parmağında çıkık, yedek kaleci Cenk Gönen'in sol dizinde ise yırtık tespit edildi.
Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Antalyasporlu Samuel Eto'oyla ilgili olarak, "'Onunla ilgilenmiyoruz' desek yalan olur. Transfer de kısmetse olur" açıklamasını yaptı.
İngiltere Premier Lig’in güçlü takımı Chelsea’de Simon Kjaer konusunda yeni gelişmeler öne çıktı.
PAOK’un sol açığı Garry Rodrigues’le anlaşan Cimbom, PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Luciano Narsingh’in menajeriyle de masaya oturdu.
Hoffenheim ile anlaşıldı, Şilili golcü gelmek istedi fakat yönetim, Riekerink ile konuşup hem performansı hem de uyum süreci nedeniyle transferden vazgeçti.
Zorya Luhansk oyuncusu Alexander Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.