Galatasaray'a müjde!

Galatasaray'a müjde!

Aslan’ın sağ bek adaylarından Vidal’in Barcelona’dan ayrılması kesinlik kazandı. Marca gazetesi, Vidal’ın yerine 34 yaşındaki Srna’nın transfer edileceğini duyurdu.
F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menacerleri de harekete geçirdi.
Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.
BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.
Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.
Kapı gibi stoper geliyor!

Kapı gibi stoper geliyor!

Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.
Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
JORGE JESUS FENER'İN YILDIZINA TALİP!

Portekiz basınından flaş iddia!

JORGE JESUS FENER'İN YILDIZINA TALİP!

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Gregory van der Wiel'a Jorge Jesus'un kadrosunda görmek istediği Sporting Lizbon talip oldu.
CİMBOM İLK TRANSFERİNİ YAPTI!

Anlaşma tamam!

CİMBOM İLK TRANSFERİNİ YAPTI!

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da talip olduğu Gençlerbirliği'nin milli stoperi Ahmet Çalık ile kesin olarak anlaştı.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ TRANSFERİNİ YAPTI!

Prensip anlaşmasına varıldı!

BEŞİKTAŞ İKİNCİ TRANSFERİNİ YAPTI!

Beşiktaş sol bek transferinde Zorya Luhansk takımında forma giyen Sobol ile prensipte anlaşmaya vardı.
KAAN AYHAN TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ!

1.5 milyon euroya serbest!

KAAN AYHAN TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fortuna'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için nabız yokluyor.
RONALDO'YA 300 MİLYON EURO!

Çinliler çıldırdı!

RONALDO'YA 300 MİLYON EURO!

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, adını vermediği bir Çin kulübünden astronomik bir teklif aldıklarını söyledi.
MÜJDEYİ VERDİ: "GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

G.Saraylı yöneticiden transfer açıklaması

MÜJDEYİ VERDİ: "GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray’dan Burak Yılmaz’ı transfer eden Beijing Guoan, bu kez Lukas Podolski için kapıyı çaldı.
BEŞİKTAŞ O TRANSFERDE SONA GELDİ!

4 milyon euro

BEŞİKTAŞ O TRANSFERDE SONA GELDİ!

Ocak transferinde kadrosuna bir stoper daha katmayı planlayan Beşiktaş bir süredir ilgilendiği Yaroslav Rakitsky'de sona geldi.
FENERBAHÇE'YE DEPAY'DAN KÖTÜ HABER!

Talipleri arttı

FENERBAHÇE'YE DEPAY'DAN KÖTÜ HABER!

Everton'dan sonra Roma da Hollandalı futbolcu için girişimlere başladı.
SNEİJDER'DE FLAŞ GELİŞME! ÇİN'DEN TEKLİF...

Tam 5 ekip...

SNEİJDER'DE FLAŞ GELİŞME! ÇİN'DEN TEKLİF...

Galatasaray taraftarının takımdan ayrılmasını kesinlikle istemediği Sneijder'de flaş gelişme.
FENERBAHÇE'DEN '10 NUMARA' TRANSFER!

Anlaşma sağlandı!

FENERBAHÇE'DEN '10 NUMARA' TRANSFER!

Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu. Sarı Lacivertli yönetim uzun süredir peşinde olduğu Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattı.
Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlunu istiyor!

Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor!

Antonio Conte, devre arasında Bayer Leverkusen’in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosunda görmek istiyor....
İşte Emenikeyi bitiren sözler

İşte Emenike'yi bitiren sözler

Advocaat bir takım toplantısında, “Bu takım için savaşan oyunculara ihtiyacım var. Emenike gibi oyunculara değil” ifadelerini kullandı....
Beşiktaştan Messiasa bir teklif daha

Beşiktaş'tan Messias'a bir teklif daha

Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Manoel Messias için kulübü Cruzeiro’ya yeni bir teklifte daha bulundu....
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Burakın iett şoförüyle kavga görüntüleri ortaya çıktı

Burak'ın iett şoförüyle kavga görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaşlı futbolcular kuraya böyle tepki verdi!

Beşiktaşlı futbolcular kuraya böyle tepki verdi!

Di Maria bombası!

Di Maria bombası!

Çin Ligi ekiplerinin gündemine gelen son isim Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Angel di Maria oldu....
Arsenalin yıldızına şok!

Arsenal'in yıldızına şok!

Arsenal forması giyen Şilili futbolcu Alexis Sanchez’in borçlarından dolayı Barcelona’daki evine haciz konulduğu iddia edildi....
Arsenalde gündem Mesut Özil

Arsenal'de gündem Mesut Özil

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de gündem Mesut Özil'in yeni sözleşmesi....
Karşınızda dünyanın en tehlikeli takımı!

Karşınızda dünyanın en tehlikeli takımı!

Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas 2010 son 11 maçını da 3-0’lık skorlarla kazandı ancak bunun nedeni oynadıkları...
Vitor Pereiranın yeni takımı belli oldu

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yeni kulübünü buldu. Portekizli teknik adam Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih...
Advocaat Aziz Yıldırımı o transferler için ikna edemedi!

Advocaat Aziz Yıldırım'ı o transferler için ikna edemedi!

Hollandalı hoca, orta saha, sağ bek ve sol açığa takviye istedi. Bu talebin bütçelerini aşacağını düşünen başkan...
Karabükspor bombayı patlatıyor!

Karabükspor bombayı patlatıyor!

Karabükspor daha önce yeni Alex olarak gösterilen Carlos Eduardo transferini bitiriyor. Sambacı futbolcunun ismi daha önce Fenerbahçe...
Beşiktaş onlarla masaya oturacak

Beşiktaş onlarla masaya oturacak

Beşiktaş, Kamerunlu golcü Samuel Eto'o için yürütülen görüşmeleri askıya alırken, Jackson Martinez'e odaklandı....
Fernandao ayrılıyor mu?

Fernandao ayrılıyor mu?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 6-0 galip geldikleri Menemen Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu....
Kerim Freia Premier Ligten talip var

Kerim Frei'a Premier Lig'ten talip var

Kara Kartal’da bu sezon görev aldığı kısıtlı sürede takımına önemli katkı sağlayan Kerim Frei için İngiltere Premier...
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