Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Gregory van der Wiel'a Jorge Jesus'un kadrosunda görmek istediği Sporting Lizbon talip oldu.
Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da talip olduğu Gençlerbirliği'nin milli stoperi Ahmet Çalık ile kesin olarak anlaştı.
Beşiktaş sol bek transferinde Zorya Luhansk takımında forma giyen Sobol ile prensipte anlaşmaya vardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fortuna'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için nabız yokluyor.
Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, adını vermediği bir Çin kulübünden astronomik bir teklif aldıklarını söyledi.
Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray’dan Burak Yılmaz’ı transfer eden Beijing Guoan, bu kez Lukas Podolski için kapıyı çaldı.
Ocak transferinde kadrosuna bir stoper daha katmayı planlayan Beşiktaş bir süredir ilgilendiği Yaroslav Rakitsky'de sona geldi.
Everton'dan sonra Roma da Hollandalı futbolcu için girişimlere başladı.
Galatasaray taraftarının takımdan ayrılmasını kesinlikle istemediği Sneijder'de flaş gelişme.
Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu. Sarı Lacivertli yönetim uzun süredir peşinde olduğu Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattı.